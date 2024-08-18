Илон Маск закрыл офис соцсети Х в Бразилии

Сообщение об уходе соцсети из Бразилии появилось в аккаунте Global Government Affairs. Причиной ухода значится цензура, введённая властями, с которой соцсеть не собиралась считаться.

Точку в этом деле поставил министр Верховного федерального суда Бразилии Александр де Мораес. Он якобы тайно пригрозил арестами представителям соцсети Илона Маска, в случае невыполнения требований цензуры.

«Мы глубоко опечалены тем, что нам пришлось принять это решение. Ответственность лежит исключительно на Александре де Мораесе. Его действия несовместимы с демократическим правительством. Бразильскому народу предстоит сделать выбор: демократия или Александр де Мораес», — сказано в сообщении соцсети.

Примечательно, что в Венесуэле, где у Маска личный конфликт с президентом Николасом Мадурой, работа соцсети Х временно приостановлена, но всё же не запрещена.