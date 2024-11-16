Илон Маск заодно с OpenAI засудит Microsoft

В иске утверждается, что сооснователи OpenAI Сэм Альтман и Грег Брокман «манипулировали» мнением Маска и заставили его стать «соучредителем их фальшивой некоммерческой организации». Microsoft обвиняется в «фактическом слиянии» с OpenAI и нарушении антимонопольных законов США, поскольку xAI ни при каких обстоятельствах не сможет получить вычислительные мощности, которыми Microsoft обеспечила OpenAI и которые необходимы для адекватной конкуренции.

К тому же Темплтон некоторое время был наблюдателем в совете директоров OpenAI, и мог способствовать заключению монопольных соглашений между компаниями. А Хоффман, входивший в советы директоров OpenAI и Microsoft, имел «незаконный», с точки зрения Маска, доступ к их сделкам.

Новые истцы указаны потому, что xAI теряет выгоду из-за неравных рыночных условий и «незаконного» сотрудничества OpenAI и Microsoft, а нынешний исполнительный директор Neuralink Шивон Зилис ранее была членом совета директоров OpenAI; она утверждает, что неоднократно высказывала те же опасения, что и Маск, но «к ней не прислушались».

Это уже третья редакция иска Маска к OpenAI: в марте 2024 года он подал первый иск, но отозвал документ за день до суда, затем иск был подан в августе, а сейчас — третья версия.