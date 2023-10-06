Илон Маск запретил певице Граймс видеться с их общими детьми. Она подала на него в суд

Илон Маск запретил певице Граймс видеться с их общими детьми. Она подала на него в судЛюбит бизнесмен создавать вокруг себя драму
Певица Граймс решила обратиться в суд. Речь идёт о ходатайстве о признании её родительских прав над троими детьми, которых она родила от известного предпринимателя Илона Маска.
Пара была вместе с 2018 по 2021 год, но их отношения так и не были оформлены официально. В последнее время в прессе часто появлялись сообщения о том, что Илон Маск не позволяет Граймс видеться с их общими детьми, из-за чего певица не может участвовать в их воспитании.
И хоть позже была информация о том, что конфликт между бывшими партнёрами улажен, судя по всему, это не так.
Неизвестно, будет ли Граймс требовать алименты на детей от Маска. Об этом если и станет известно, то явно сильно позже.
К слову, о существовании третьего ребенка пары стало известно всего пару месяцев назад. До последнего считалось, что певица родила миллиардеру лишь двоих детей.