Илон Маск запретил певице Граймс видеться с их общими детьми. Она подала на него в суд

Пара была вместе с 2018 по 2021 год, но их отношения так и не были оформлены официально. В последнее время в прессе часто появлялись сообщения о том, что Илон Маск не позволяет Граймс видеться с их общими детьми, из-за чего певица не может участвовать в их воспитании.

И хоть позже была информация о том, что конфликт между бывшими партнёрами улажен, судя по всему, это не так.

Неизвестно, будет ли Граймс требовать алименты на детей от Маска. Об этом если и станет известно, то явно сильно позже.

К слову, о существовании третьего ребенка пары стало известно всего пару месяцев назад. До последнего считалось, что певица родила миллиардеру лишь двоих детей.