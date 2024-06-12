Илон Маск запретит в своих компаниях технику Apple из-за ChatGPT

«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — написал Маск, добавив, что гости с устройствами Apple должны будут хранить их в клетках Фарадея. Маск раскритиковал новое партнерство с искусственным интеллектом, назвав его «жутким шпионским ПО» и обвинив Apple в недостаточной прозрачности работы с данными.

Apple, однако, сохраняет приверженность принципам конфиденциальности. Во время презентации WWDC Apple заверила пользователей, что данные, обрабатываемые через ChatGPT, не будут храниться, и что пользователи должны утверждать каждый запрос.