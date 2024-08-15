Илон Маск запустил ИИ Grok-2 без цензуры

На данный момент доступ к новому алгоритму имеют только платные подписчики тарифов Premium и Premium+.

В своем объявлении xAI подчеркнула, что Grok-2 представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущей версией Grok-1.5, обеспечивая более продвинутые возможности в общении, программировании и анализе.

Помимо этого, была представлена более компактная версия алгоритма — Grok-2 mini.

Пользователи уже начали тестировать новый алгоритм, создавая изображения с его помощью. Некоторые из них демонстрируют отсутствие ограничений на создание контента, включая изображения с политиками.

Однако, учитывая предстоящие выборы в США, xAI может столкнуться с давлением со стороны властей и, возможно, будет вынуждена ввести цензуру на определенные виды контента.

xAI также планирует в скором времени сделать Grok-2 доступным для разработчиков через корпоративный API и внедрить его функции в социальную сеть X, улучшив инструменты поиска и аналитики.