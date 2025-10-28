Илон Маск запустил обещанный аналог Википедии — Grokipedia

Платформа уже включает более 885 000 статей, работает на ИИ Grok. Отмечается, что Grokipedia нормально функционировала в течение нескольких часов, хотя вскоре после запуска некоторые пользователи столкнулись с техническими проблемами.

Текущая версия сайта, доступная и в России, обозначена как 0.1. Пользователи могут вводить запросы в поисковую строку на главной странице, где отсутствуют дополнительные элементы интерфейса. Система предлагает связанные вопросы на основе первоначального запроса.

После подтверждения запроса система предоставляет несколько вариантов статей. Выбрав одну из предложенных ссылок, пользователи могут ознакомиться с текстами, содержащими запрошенную информацию.

Команда xAI, разработчик Grokipedia, объявила о разработке в сентябре. Ранее Маск критиковал редакционную политику Википедии за нездоровую, по его словам, цензуру.