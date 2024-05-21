Илон Маск запустил Starlink на острове Бали

Индонезия, состоящая из 17 000 островов с населением более 270 миллионов человек, пытается договориться о сделках с компаниями Маска уже несколько лет. Starlink должен обеспечить быстрый интернет в удаленных регионах страны.

На церемонии Маск провел тест скорости интернет-сервиса Starlink с несколькими медицинскими работниками в удаленных районах Индонезии. Он подписал соглашение о повышении доступности интернета в здравоохранении и образовании, однако детали этого соглашения не были предоставлены.

Министр морских и инвестиционных дел Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что стране необходим Starlink для расширения доступа к высокоскоростному интернету в удаленных регионах. Индонезия стремится к развитию цифровых технологий и информационного сектора в рамках своей Визии Золотой Индонезии 2045 года.