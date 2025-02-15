Илон Маск заявил, что ИИ Grok 3 практически готов к запуску

Маск отметил, что Grok 3 имеет мощные способности к рассуждениям и превосходит ранее выпущенные модели. Бизнесмен анонсировал новую модель ИИ своей компании xAI в ходе выступления на мировом саммите правительств в Дубае.

Причём Маск анонсировал Grok 3 на фоне предложения купить за $97,4 компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Также Маск усиливает судебные разбирательства с OpenAI в попытке оспорить их решение стать коммерческой организацией. Согласно Маску, организация OpenAI идёт слишком далеко, «отказываясь от своей некоммерческой деятельности», отмечает Reuters.