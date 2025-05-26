Илон Маск заявил, что ИИ сделает поисковики вроде Google ненужными

Опубликовано 26 мая 2025, 15:491 мин.
Илон Маск заявил, что ИИ сделает поисковики вроде Google ненужнымиДоля Google Search впервые за 10 лет упала ниже 90%
Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект (ИИ) в будущем может полностью заменить традиционные поисковые системы, такие как Google. В конце 2024 года доля рынка Google Search впервые за почти десять лет опустилась ниже 90%, достигнув 89,34%. После краткого восстановления до 90,15% в феврале 2025-го, в марте показатель снова упал до 89,71% и пока не восстановился.
© Ferra.ru
Эти данные сначала опубликовал основатель International Blockchain Consulting Group Марио Науфал, отметив, что с помощью ИИ-поиска можно сразу получать нужную информацию, минуя множество нерелевантных ссылок. Маск перепостил эту запись, добавив, что искусственный интеллект сделает традиционный поиск устаревшим.
Действительно, ИИ-поиск удобнее, чем стандартный, где часто страдают качество результатов из-за оптимизации под SEO и рекламных ссылок. Однако технологии искусственного интеллекта пока далеки от совершенства — они иногда выдают ошибочные или недостоверные ответы. Поэтому пользователям важно проверять источники информации, а не слепо доверять ИИ.
Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги: