Илон Маск заявил, что ИИ сделает поисковики вроде Google ненужными

Эти данные сначала опубликовал основатель International Blockchain Consulting Group Марио Науфал, отметив, что с помощью ИИ-поиска можно сразу получать нужную информацию, минуя множество нерелевантных ссылок. Маск перепостил эту запись, добавив, что искусственный интеллект сделает традиционный поиск устаревшим.

Действительно, ИИ-поиск удобнее, чем стандартный, где часто страдают качество результатов из-за оптимизации под SEO и рекламных ссылок. Однако технологии искусственного интеллекта пока далеки от совершенства — они иногда выдают ошибочные или недостоверные ответы. Поэтому пользователям важно проверять источники информации, а не слепо доверять ИИ.