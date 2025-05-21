Илон Маск заявил о намерении руководить Tesla ещё как минимум 5 лет

Опубликовано 21 мая 2025, 18:001 мин.
Илон Маск заявил о намерении руководить Tesla ещё как минимум 5 летВ ответ на подозрения в отсутствии «преданности» компании
Илон Маск заявил, что будет оставаться генеральным директором Tesla как минимум в течение следующих пяти лет, чтобы сохранить контроль над компанией и предотвратить возможность его смещения «инвесторами-активистами». Об этом Маск заявил в ходе Катарского экономического форума Bloomberg в Дохе.
Он подчеркнул, что для него важен разумный контроль над будущим компании, а не финансовая сторона. Комментарии Маска последовали после сомнений некоторых инвесторов в его «преданности Tesla». Маск также озвучил планы сократить время, уделяемое управлению криптовалютой DOGE, чтобы уделять больше внимания работе в правительстве.
В апреле 2025 года Tesla сообщила о падении выручки от продаж электромобилей на 20% и снижении чистой прибыли на 71% в первом квартале. Акции компании начали год нестабильно, и на сегодняшний день они упали на 15%.