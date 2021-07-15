Илон Маск заявил о ненависти к должности главы Tesla

Отметим, что в суд его вызвали из-за обвинений в давлении на представителей члена совета директоров Tesla для покупки компании SolarCity за 2,6 млн долларов. Основателем последней является двоюродный брат Маска. Так, во время выступления в суде Маск признался, что “скорее ненавидит” быть главой компании Tesla, и лучше бы занимался проектированием и разработкой.

Что до ситуации с покупкой SolarCity, Маск напомнил, что на момент сделки он имел по 22% акций Tesla и SolarCity.

“Поскольку это была сделка по обмену акций и я владел одинаковым процентом от обеих компаний, я не получил финансовой выгоды”, — отметил он.

Помимо прочего он добавил, что никакого давления он на членов совета директоров не оказывал, а целью сделки стояла реализация доступных электрокаров с экологически чистыми источниками питания.