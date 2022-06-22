Илон напомнил об опасности искусственного интеллекта картинкой

В своём Twitter Маск опубликовал сообщение с картинкой, изображающей ИИ в виде мужчины, сидящего за столом и что-то пишущего на листах бумаги. Мужчина — искусственный интеллект, у него подчёркнуто выделена рука, символизирующая человечество, которое реализовало множество проектов по развитию нейросетей.

Исписанные листы — возможности человека, перечёркнутые — то, что ИИ умеет делать как человек или лучше. По мнению Илона, это опасно для человечества.