Наука и технологии
Сегодня в 15:39
Илона Маска обвинили в дефиците видеокарт
А предпринимателя явно есть в чём винить
Последние полгода компьютерные игроки по всему миру сталкиваются с одним очень неприятным дефицитом — дефицитом видеокарт. Сначала это было связано с релизом новых адаптеров NVIDIA и AMD, а затем с бумом криптовалюты. Но вчера у компьютерного комьюнити появился новый «демон» в лице Илона Маска.
Всё дело в том, что предприниматель сделал несколько очень важных заявлений, которые явно повысят популярность криптовалют, а как следствие — активизируют майнеров. Во-первых, Маск пообещал, что уже совсем скоро Tesla начнёт принимать биткойны в качестве оплаты за электромобили. Во-вторых, миллиардер объявил о закупке этой криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.
Как итог, цена биткоина увеличилась до 48 тыс долларов. Аналитики уже заявили, что это приведёт к бурному росту популярности криптовалюты, майнинга и, как следствие, ещё большему дефициту видеокарт на рынке.