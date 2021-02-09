Илона Маска обвинили в дефиците видеокарт

Всё дело в том, что предприниматель сделал несколько очень важных заявлений, которые явно повысят популярность криптовалют, а как следствие — активизируют майнеров. Во-первых, Маск пообещал, что уже совсем скоро Tesla начнёт принимать биткойны в качестве оплаты за электромобили. Во-вторых, миллиардер объявил о закупке этой криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов.

Как итог, цена биткоина увеличилась до 48 тыс долларов. Аналитики уже заявили, что это приведёт к бурному росту популярности криптовалюты, майнинга и, как следствие, ещё большему дефициту видеокарт на рынке.