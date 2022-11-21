Илона Маска обвинили в нелегальном нахождении в США и отсутствии технического образования

И хоть не все они были положительными, в целом, репутации предпринимателя они не то чтобы вредили. Но то, что всплыло в Сети сейчас, может очень сильно ударить по нему.

Маска обвиняют в отсутствии у него высшего технического образования. Более того, появились заявления, согласно которым он никогда не поступал на программу PhD в Стэнфорд. Якобы, у главы Tesla и SpaceX максимум есть один диплом, да и тот не связан с наукой.

Сообщается, что свой единственный документ о высшем образовании он мог получить не без помощи инвесторов.

Второе же обвинение заключается в нелегальном нахождении Маска в США. Всё дело в том, что после того, как миллиардер бросил учёбу в 1995 года, он не имел легального права находиться в стране.

И хоть тогда же его должны были депортировать, каким-то чудесным образом ему удалось получить диплом бакалавра.