Илона Маска обвинили в нелегальном нахождении в США и отсутствии технического образования

Илона Маска обвинили в нелегальном нахождении в США и отсутствии технического образованияНеожиданный поворот
Уже более месяца Илон Маск не перестаёт быть в центре внимания. Большую часть инфоповодов он генерировал в связи с покупкой Twitter.
И хоть не все они были положительными, в целом, репутации предпринимателя они не то чтобы вредили. Но то, что всплыло в Сети сейчас, может очень сильно ударить по нему.
Маска обвиняют в отсутствии у него высшего технического образования. Более того, появились заявления, согласно которым он никогда не поступал на программу PhD в Стэнфорд. Якобы, у главы Tesla и SpaceX максимум есть один диплом, да и тот не связан с наукой.
Сообщается, что свой единственный документ о высшем образовании он мог получить не без помощи инвесторов.
Второе же обвинение заключается в нелегальном нахождении Маска в США. Всё дело в том, что после того, как миллиардер бросил учёбу в 1995 года, он не имел легального права находиться в стране.
И хоть тогда же его должны были депортировать, каким-то чудесным образом ему удалось получить диплом бакалавра.