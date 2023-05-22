Илона Маска обвинили в переделывании части комнат штаб-квартиры Twitter в гостиничные номера

Само расследование началось после того, как шесть экс-сотрудников соцсети подали иск, утверждая, что руководство компании приказало им вносить небезопасные изменения в офисное пространство.

Согласно иску, Маск вынудил сотрудников превратить комнаты в офисе Twitter в «гостиничные номера», в то время руководство компании лгало инспекторам и своему арендодателю, что это просто «временные зоны отдыха».

Один из сотрудников утверждает, что ему было приказано установить замки на дверях несанкционированных «гостиничных номеров», которые не соответствуют калифорнийскому кодексу, требующему автоматического отключения замков при срабатывании систем пожаротушения здания.

При этом данный сотрудник решил уволиться, не желая нарушать закон. Об этом он рассказл в иске. В документах также утверждается, что Twitter, под руководством Маска, не выплатил покинувшим компанию работникам выходное пособие, задолженную зарплату и льготы.