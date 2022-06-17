Илона Маска обвинили в создании финансовой пирамиды

Истец Кит Джонсон обвинил Маска в создании криптовалютной пирамиды и требует вернуть $258 млрд — возмещение убытков на сумму $86 млрд и тройной ущерб на сумму $172 млрд. Торговать цифровой валютой Джонсон начал в 2019 году, но в итоге разорился. Также он намерен запретить Маску продвигать криптовалюту и определить её торговлю как азартную игру.

Вероятно, иск стал следствием того, что в 2021 году Dogecoin достиг пика в $0,7, а потом обрушился до $0,05.