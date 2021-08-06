Илона Маска признали самым высокооплачиваемым главным директором

Так, согласно опубликованным данным, годовая зарплата главы Tesla более чем в 20 раз выше, чем средства, которые получает генеральный директор Oak Street Health Майк Пикош, занявший второе место в данном рейтинге. Зарплата последнего, к слову, составляет 568 млн долларов в год. Причем отметим, что основной доход Маска представляет собой не фиксированный оклад, а пакет акций Tesla.

Генеральный директор Apple Тим Кук, в свою очередь, тоже вошел в первую десятку этого рейтинга, расположившись на 8 строчке с зарплатой в 265 миллионов долларов.