Илону Маску повторно запретили публиковать посты в соцсетях без одобрения юристов

В свете частого и интенсивного использования Twitter Маском, вопрос о соблюдении им условий договора остаётся открытым. Маск утверждает, что SEC злоупотребляет договором, проводя «недобросовестные расследования», однако суд не нашёл оснований для этого обвинения.

При этом суд отдельно отметил, что комиссия расследовала лишь три твита Маска.

Напомним, что вся эта история началась ещё в 2018 году, когда Маск опубликовал пост, в котором он заявил о наличии у него финансирования для выкупа акций Tesla по цене $420 долларов за штуку.