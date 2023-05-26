Илону Маску разрешили вживить чип в мозг человека

Илону Маску разрешили вживить чип в мозг человекаГрядёт нечто волнительное
Будущее уже на пороге! Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, получила разрешение от американских властей на испытание своих мозговых чипов на людях.
Созданная в 2016 году, Neuralink взяла на вооружение амбициозную миссию: помочь парализованным людям использовать компьютеры и телефоны силой мысли, просто имплантируя в их мозг микрочип.
В предвкушении этого момента, компания уже начинает подготовку к набору участников для первых клинических испытаний.
Стоит отметить, что Neuralink преодолела долгий путь, начиная с 2019 года, чтобы получить это ценное одобрение.
Без него их продукт не мог бы выйти на рынок. Но теперь, получив зелёный свет, компания готова двигаться вперед, приближая нас к эпохе, где мысли могут прямо взаимодействовать с технологиями.