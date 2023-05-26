Илону Маску разрешили вживить чип в мозг человека

Созданная в 2016 году, Neuralink взяла на вооружение амбициозную миссию: помочь парализованным людям использовать компьютеры и телефоны силой мысли, просто имплантируя в их мозг микрочип.

В предвкушении этого момента, компания уже начинает подготовку к набору участников для первых клинических испытаний.

Стоит отметить, что Neuralink преодолела долгий путь, начиная с 2019 года, чтобы получить это ценное одобрение.

Без него их продукт не мог бы выйти на рынок. Но теперь, получив зелёный свет, компания готова двигаться вперед, приближая нас к эпохе, где мысли могут прямо взаимодействовать с технологиями.