Илону Маску стало неуютно из-за того, что во Вселенной не существует других цивилизаций, кроме человеческой

Парадокс Ферми — теория о том, что существует достаточно большое количество аргументов в пользу существования во Вселенной множества технологически развитых цивилизаций, но при этом нет научно доказанных фактов этого. Парадокс в том, что или наше понимание природы неверно, или наши наблюдения ошибочны. Потому что тогда не понятно, почему человек до сих пор не встретился с жителями более древних галактик, чем Солнечная система, которой всего 4,5 млрд лет.

В связи с этим Маск сказал, что его страшит возможная правота парадокса Ферми. И если пришельцев, а значит и обитаемых галактик не существует, то человек — единственная искра сознания в необъятном мраке.