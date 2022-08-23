IMAX запретил показывать в РФ фильмы в своём формате: что теперь будет с кинотеатрами

Сычев ответил на вопросы о том, что будет с кинотеатрами. По его словам, на российский кинорынок запрет IMAX существенного влияния не окажет, поскольку отечественных фильмов, снятых в этом формате, не много. Эксперт отметил, что «у нашей киноиндустрии есть проблемы серьёзнее, чем запрет на использование аппаратуры IMAX».

Сычев также выразил мнение, что кинотеатры могут показывать фильмы в других форматах. В кинозалах стоят не только проекторы IMAX, но и другие, поэтому вполне можно показывать обычные фильмы.

«У нас полно форматов. Насколько я знаю, у нас нет запретов на использование других. Соответственно, мы можем показывать кино, но в других форматах. Для этого можно использовать залы, где стоят проекторы IMAX, потому что там, наверное, есть и обычные проекторы, на которых можно показывать обычное кино», — подчеркнул Сергей Сычев