Имбирь оказался полезен при мигрени

В этом корне содержится множество веществ и эфирных масел, которые благотворно влияют на сосуды — сужают кровеносные сосуды, идущие к мозгу. В этом отношении действие имбиря похоже на принципы действия препаратов для сужения сосудов, но без побочных эффектов.

Отмечается, что имбирь разрушает свободные радикалы, вызывающие окислительный стресс, в результате которого повреждаются клетки мозга. Кроме того, корень повышает уровень «гормона счастья» и «гормона хорошего настроения» — серотонина и дофамина. Благодаря этому имбирь помогает бороться с депрессией.