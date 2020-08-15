Имбирь оказался снижающим уровень сахара продуктом

В рамках статьи специалист прокомментировал мнение о том, что данный продукт способствует возникновению различных проблем с ЖКТ. ”Есть мнение, что употребление имбиря может вызвать проблемы с пищеварением. Стоит отметить, что проблемы могут возникать, если есть продукт в большом количестве, а не при традиционном использовании имбиря в качестве специи к блюдам”, — поделился эксперт.

В то же время, врач рассказал, в чем польза употребления имбиря. Так, продукт способен оказывать антиоксидантный эффект, благодаря чему данная специя особенно актуальна для профилактики болезней. Кроме того, имбирь помогает организму стать более чувствительным к инсулину и снижать уровень глюкозы в крови.