«Имеешь право»: Лента.ру расскажет, как сэкономить на коммунальных услугах

С 1 июля 2024 года в России планируется индексация оплаты за коммунальные услуги, что приведет к увеличению сумм в квитанциях. Проект «Имеешь право» ставит своей задачей рассказать о государственных программах, предоставляющих россиянам различные льготы и возможности.

Первый блок проекта «Жилье и ЖКХ» уже доступен на сайте «Лента.ру». В нем представлена информация о том, как сэкономить на вывозе мусора при отсутствии в доме, вернуть часть затрат на отделку новой квартиры и снизить платежи по квитанциям на 30−50%.

Проект будет регулярно обновляться материалами по различным темам, таким как «Семья и дети», «Образование», «Бизнес», предоставляя читателям полезные советы для преодоления различных трудностей и уверенности в будущем.