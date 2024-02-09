«Имеешь право»: Лента.ру расскажет, как сэкономить на коммунальных услугах

Опубликовано 09 февраля 2024, 22:39
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«Имеешь право»: Лента.ру расскажет, как сэкономить на коммунальных услугахВ сотрудничестве с Институтом развития интернета
Крупный российский информационный портал «Лента.ру» запускает проект «Имеешь право», посвященный снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги. В сотрудничестве с Институтом развития интернета, издание предоставляет гражданам простую и понятную информацию о возможностях получения льгот и компенсаций от государства.
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С 1 июля 2024 года в России планируется индексация оплаты за коммунальные услуги, что приведет к увеличению сумм в квитанциях. Проект «Имеешь право» ставит своей задачей рассказать о государственных программах, предоставляющих россиянам различные льготы и возможности.
Первый блок проекта «Жилье и ЖКХ» уже доступен на сайте «Лента.ру». В нем представлена информация о том, как сэкономить на вывозе мусора при отсутствии в доме, вернуть часть затрат на отделку новой квартиры и снизить платежи по квитанциям на 30−50%.
Проект будет регулярно обновляться материалами по различным темам, таким как «Семья и дети», «Образование», «Бизнес», предоставляя читателям полезные советы для преодоления различных трудностей и уверенности в будущем.