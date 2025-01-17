Имитирующий мозг чип научился исправлять ошибки

В основе разработки лежит мемристор — устройство нового поколения, которое имитирует работу синапсов в нейронных сетях. Оно позволяет одновременно обрабатывать и хранить данные, что делает систему более эффективной, как мозг человека. Например, чип способен анализировать видеопотоки, отделяя движущиеся объекты от фона, и с каждым разом выполняет эту задачу лучше.

Технология уже доказала свою эффективность, демонстрируя точность, сравнимую с компьютерными симуляциями, при обработке изображений в реальном времени.

Новинка имеет огромный потенциал для практического применения. Например, ее можно использовать в умных камерах видеонаблюдения, которые будут распознавать подозрительное поведение без необходимости отправки данных на облачные серверы. Также чип может стать основой для медицинских приборов, анализирующих состояние здоровья в реальном времени.