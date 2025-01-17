Наука и технологии
Опубликовано 17 января 2025, 22:35
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Имитирующий мозг чип научился исправлять ошибки

Технология ускоряет работу ИИ и повышает его эффективность
Ученые из Корейского института передовых технологий (KAIST) разработали нейроморфный чип, способный обучаться и исправлять ошибки самостоятельно. Исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.
Имитирующий мозг чип научился исправлять ошибки

© Ferra.ru

В основе разработки лежит мемристор — устройство нового поколения, которое имитирует работу синапсов в нейронных сетях. Оно позволяет одновременно обрабатывать и хранить данные, что делает систему более эффективной, как мозг человека. Например, чип способен анализировать видеопотоки, отделяя движущиеся объекты от фона, и с каждым разом выполняет эту задачу лучше.

Технология уже доказала свою эффективность, демонстрируя точность, сравнимую с компьютерными симуляциями, при обработке изображений в реальном времени.

Новинка имеет огромный потенциал для практического применения. Например, ее можно использовать в умных камерах видеонаблюдения, которые будут распознавать подозрительное поведение без необходимости отправки данных на облачные серверы. Также чип может стать основой для медицинских приборов, анализирующих состояние здоровья в реальном времени.

Имитирующий мозг чип научился исправлять ошибки

© Adapted from Nature Electronics