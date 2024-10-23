Имитирующий мозг микрочип ускорит лечение болезни Альцгеймера

Опубликовано 23 октября 2024, 20:031 мин.
Имитирующий мозг микрочип ускорит лечение болезни АльцгеймераИнновации в нейробиологии и фармацевтике
Ученые из Международной лаборатории нанотехнологий в Португалии, разработали микрочип, имитирующий работу человеческого мозга. Это устройство может сыграть ключевую роль в разработке более эффективных методов лечения неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.
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Проект под названием BrainChip4MED завершился в феврале 2024 года. Исследователи создали чип размером с ноготь, который использует микрофлюидные технологии для анализа малых объемов препаратов. Одной из главных задач стало преодоление гематоэнцефалического барьера, препятствующего доступу лекарств к мозгу.
Команда воссоздала мембрану этого барьера на чипе с использованием органического материала, что, по словам ученых, является значительным преимуществом по сравнению с традиционными физическими барьерами. Это новшество позволит проводить тестирование новых препаратов без использования животных.