Иммунитет оказался способен влиять на разум и тело

В рамках работы ученые выяснили, что иммунные клетки, расположенные вокруг мозга, производят молекулу, которая впоследствии поглощается нейронами мозга, влияя тем самым на мозг. По словам ученых, это оказывает влияние на тревожное поведение грызунов.

На данном этапе ученые считают, что влияние иммунной системы на мозг могло возникнуть как часть стратегии выживания. В частности, увеличение бдительности у грызунов способствует их выздоровлению от инфекции.

”Скорее всего, иммунная система и мозг эволюционировали совместно. Выбор специальных молекул для одновременной иммунологической и поведенческой защиты - это разумный способ защиты от инфекции. Это хороший пример того, как цитокины, которые в основном эволюционировали для борьбы с патогенами, также действуют на мозг и модулируют поведение.”, - поделился один и автором исследования.