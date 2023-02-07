Иммунные клетки научили бороться с ожирением

В основу метода легли результаты исследований центра CNIC, направленных на подавление воспаления в жировой ткани, стабилизацию уровня сахара в крови и, в конечном итоге, на снижение веса.

К слову, макрофаги — это иммунные клетки, играющие важнейшую роль в защитном механизме организма против внешних патогенов и клеточного мусора. В свою очередь, при ожирении в жировой ткани возникают очаги воспаления, которые вызываются некоторыми типами макрофагов.

И вот, учёные обнаружили, что макрофаги жировой ткани, способствующие развитию воспаления, очень чувствительны к недостатку кислорода при ожирении, в отличие от иммунных клеток, ответственных за подавление воспаления.

Использовав этот метод на подопытных мышах, исследователи получили то, чего хотели. Результаты своей работы они назвали многообещающим и заявили о планах испытать этот метод на людях.