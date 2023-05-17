Скоро перестанет быть проблемой: учёные открыли новый способ лечения рака мозга

В основе метода лежит использование иммунных клеток пациента, так называемых Т-киллеров. Эти клетки могут уничтожать раковые клетки, но при раке мозга они сталкиваются с проблемой: они блокируют попадание «киллеров» в опухоль.

Специалисты же нашли решение данной проблемы. Они использовали вирус, чтобы изменить кровеносные сосуды в мозге. Это позволило сделать так, чтобы Т-киллеры могли проникать в опухоль и уничтожать раковые клетки.

Кроме того, учёные смогли создать благоприятные условия вокруг сосудов для работы иммунных клеток. В результате, Т-киллеры не только научились проникать в опухоль, но и становились эффективнее в уничтожении раковых клеток.

Сейчас команда из Уппсальского университета намерена продолжить работу над этим методом. Они хотят провести больше исследований и клинических испытаний, чтобы в будущем их метод мог помочь большему числу пациентов.