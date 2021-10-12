Иммунолог признал пользу чая с имбирём для заболевших COVID-19

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Иммунолог признал пользу чая с имбирём для заболевших COVID-19А также чая масала
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам о пользе чая с имбирём для заболевших COVID-19. По его словам, благодаря такому чаю можно ограничить тяжелую форму коронавируса.
“Можно пожевать свежий имбирь, добавить его в чай. Пить рекомендуется обычный горячий чай, подойдет и чай масала, а также теплый бульон с острым перцем, тмин”, — сообщил Болибок.
По словам врача, данные продукты способствуют активации лейкоцитов в крови, благодаря чему провоцируется выработка организмом интерферонов в качестве иммунного ответа на белок SARS-CoV-2. Это, в свою очередь, способствует более легкому течению болезни.
Специи же способствуют разогреву слизистой, за счет чего локальный иммунный ответ на попадание в клетки организма белков вируса активируется быстрее.
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