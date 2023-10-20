Импортёров иностранной техники в Россию обяжут платить за конкуренцию

Министр цифрового развития и связи России, Максут Шадаев, объявил о планах введения утилизационного сбора на иностранное IT-оборудование, которое имеет российские аналоги. Это нововведение направлено на поддержку отечественных производителей и предотвращение недобросовестной ценовой конкуренции. Утилизационный сбор будет взиматься с тех, кто ввозит иностранное оборудование, и средства, собранные таким образом, будут использоваться для финансирования российского производства.

Министр отметил, что снижение цен на российскую продукцию не является возможным, так как они зависят от различных факторов, включая логистику и компоненты. Однако можно поднять цены на иностранное оборудование через утилизационный сбор и направить эти средства на поддержку российских производителей. Эта мера аналогична той, которая уже действует в автомобильной индустрии.

В 2022 году российские производители компьютеров выразили просьбу ограничить ввоз ноутбуков от Dell, HP, Acer и MSI в рамках параллельного импорта и предложили ввести 20% кешбэк на покупку отечественных мобильных устройств. В настоящее время рассматривается вопрос о введении ограничений на параллельный импорт для более чем 20 иностранных брендов. Однако некоторые российские компании уже перевели производство за рубеж или планируют это сделать, что затрагивает около 10% российских производителей электроники и телекоммуникационного оборудования.