Иначе «китайцы» добьют: Samsung выделит дотации смартфонному подразделению за счёт денег от мониторов и телевизоров

Кредит, эквивалентный 20 трлн вон, позволит Samsung Electronics поддерживать высокий уровень инвестиций в своё развитие даже в условиях кризиса. Сообщается, что процентная ставка по кредиту составит 4,6% годовых, а срок возврата кредита истекает в августе 2025 года.

Известно, что полученные деньги подразделение потратит на строительство новых производственных мощностей, разработку новых технологий и т.д.

Представители компании также отметили, что рынок смартфонов продолжит сокращаться в 2023 году после серьёзного спада в 2022-м. Но в то же время производитель ожидает, что в долгосрочной перспективе спрос на его технологии и продукцию будет расти.