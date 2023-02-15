Наука и технологии
15:03, 15 февраля 2023
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Иначе «китайцы» добьют: Samsung выделит дотации смартфонному подразделению за счёт денег от мониторов и телевизоров

Но это скорее кредит, чем рассрочка

Samsung Electronics подписал соглашение со своим подразделением по производству дисплеев, Samsung Display. В рамках него смартфонное подразделение займёт у коллег 16 млрд долларов.

Иначе «китайцы» добьют: Samsung выделит дотации смартфонному подразделению за счёт денег от мониторов и телевизоров

Фото: Reuters

Кредит, эквивалентный 20 трлн вон, позволит Samsung Electronics поддерживать высокий уровень инвестиций в своё развитие даже в условиях кризиса. Сообщается, что процентная ставка по кредиту составит 4,6% годовых, а срок возврата кредита истекает в августе 2025 года.

Известно, что полученные деньги подразделение потратит на строительство новых производственных мощностей, разработку новых технологий и т.д.

Представители компании также отметили, что рынок смартфонов продолжит сокращаться в 2023 году после серьёзного спада в 2022-м. Но в то же время производитель ожидает, что в долгосрочной перспективе спрос на его технологии и продукцию будет расти.

Источник:Bloomberg
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