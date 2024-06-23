Индекс IQ городов России вырос в полтора раза

За время работы проекта «Умный город» индекс IQ российских городов почти увеличился в полтора раза. Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ, сообщил об этом на форуме БРИКС по урбанизации. Он отметил, что индекс IQ позволяет оценить, насколько успешно внедряются технологические решения типа «Умного города» в повседневную жизнь городов. За последние шесть лет проекта индекс вырос почти на 40%, что значительно превышает ожидания.

Сегодня в индекс IQ городов включены 235 городов России. Константин Михайлик подчеркнул, что успешные цифровые решения, реализованные в рамках проекта, попадают в общий банк решений. Оцениваются не только результаты проектов, но и весь процесс их внедрения — от методологического подхода и нормативно-правовой базы до конечного технологического решения.

Индекс IQ городов — это мерило цифровой трансформации городов, участвующих в федеральном проекте «Умный город» Минстроя России, начатом в 2018 году. Целью проекта является улучшение городской среды через внедрение инноваций в благоустройстве, образовании, здравоохранении и социальной сфере. Увеличение индекса направлено на повышение конкурентоспособности российских городов и улучшение системы управления городскими ресурсами.