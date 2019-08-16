Индийцы рассказали, как живется в регионе, где полностью отключили интернет

Отсутствие интернета в целом регионе Индии связано с государственными блокировками — власти Индии вторую неделю блокируют доступ к интернету в Кашмире. Делается это в связи с тем, что штат, населенный преимущественно мусульманами, лишен остатков политической, кадровой и земельной автономии. С осуждением возникшей ситуации уже выступил премьер-министр соседнего Пакистана, сравнив сложившуюся ситуацию с этническими чистками мусульман в Сребренице.

По заявлениям жителей региона, отсутствие интернета очень заметно сказалось на тех областях, которые не особо-то и сильно должны были зависеть от наличия или отсутствия доступа к интернету. Так, владельцы магазинов сказали, что такие товары как инсулин и детское питание заканчиваются, так как они обычно заказывали все это через интернет. Аптеки также не могут полноценно обслуживать клиентов: фармацевты рассказывают, что они заказывали лекарственные препараты онлайн, с централизованных складов. Также интернет использовался ими для отправки лекарств из города в села.

Что важно, Верховный суд Индии отказался отменять какие-либо из действующих ограничений, утверждая, что только таким образом правительство страны может поддерживать порядок на территории штата. И ни один из доводов о том, что из-за отсутствия доступа к сети могут пострадать многие жители этого самого штата, не возымел какого-либо эффекта на судью.