Индийская армия отказалась от российских снарядов в пользу американских

Известно, что перед принятием решения о перевооружении армии, командование оценило мировой рынок артиллерийских боеприпасов, придя к выводу, что именно M982 Excalibur является оптимальным вариантом. По словам издания Financial Express из Индии, перевод на американские снаряды будет происходить поэтапно, параллельно уменьшая долю использования артиллерийских боеприпасов российского производства “Краснополь”.

”M982 Excalibur сделают индийскую артиллерию более эффективной. Этот снаряд при прочих равных условиях обладает большей проникающей способностью, он отличается высокой точностью поражения целей. Он имеет улучшенную защиту электронной начинки.”, - пишут авторы Financial Express.