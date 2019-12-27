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Индийская армия сняла с вооружения легендарные МиГ-27 после почти 40 лет службы
Почти полвека, между прочим!
Индийское издание The Times of India опубликовало материал, в котором был сделан заметный акцент на том, что военно-воздушные силы страны приняли решение о снятии с вооружения легендарных советских истребителей-бомбардировщиков МиГ-27. Сделано это было в рамках проходящей в стране программы модернизации военной авиации.
В качестве финального жеста в рамках прощальной церемонии индийская пилотажная группа, состоящая из семи самолетов МиГ-27, совершила последний полет над военной авиабазой Джодхпур.
”Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком. Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года”, — рассказали представители индийских ВВС.