Индийская армия сняла с вооружения легендарные МиГ-27 после почти 40 лет службы

В качестве финального жеста в рамках прощальной церемонии индийская пилотажная группа, состоящая из семи самолетов МиГ-27, совершила последний полет над военной авиабазой Джодхпур.

”Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком. Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года”, — рассказали представители индийских ВВС.