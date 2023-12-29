Индийская компания бросила вызов ChatGPT: готовится конкурент американскому боту

Стало известно, что Reliance Jio готова выйти на рынок со своим чат-ботом Bharat GPT. Такое объявление сделал глава компании Акаш Амбани во время фестиваля Techfest в Индийском технологическом институте Бомбея.

Bharat GPT — крупномасштабная языковая модель, адаптированная к разнообразным потребностям Индии. Jio планирует внедрить ИИ в широкий спектр своих продуктов и услуг. Амбани подчеркнул, что их модель ИИ не будет ограничена одной областью, а будет распространяться на весь спектр продуктов и услуг компании.

Вторая инновация, которую Jio готова предложить технологическому сообществу, — операционная система для телевизоров. Подробности о том, будет ли ОС Jio полностью проприетарной или основанной на AOSP (Android Open Source Project), остаются неясными. Но аналитики считают, что это серьёзный шаг в сторону конкуренции с доминирующей в мире Android TV.