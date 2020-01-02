Индийские космонавты начнут обучаться в России

Сообщается, что полет, в рамках национальной миссии, в которой и начнут готовиться индийские космонавты, запланирован на конец следующего года. На данный момент информация о точном составе, а также поле отобранных Индией космонавтов - не разглашается. Напомним, что буквально два года назад премьер-министр Индии сообщал, что уже к 2022 году страна будет способна самостоятельно отправить на орбиту Земли первый космический экипаж.

По словам государственного министра Д. Сингх, куратора космической и атомной отрасли, сама подготовка космонавтов займет как минимум 1,5 года, тогда как максимальным временем является 2 года.