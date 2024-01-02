Индийские учёные запустили первый спутник для изучения чёрных дыр

На орбиту аппарат вывела ракета-носитель PSLV-C58. Спутник оснащён оборудованием для проведения рентгеновской поляриметрии, с помощью которого XPoSat измерит поляризацию рентгеновского излучения, исходящего, по подсчётам учёных, от 50 потенциальных космических источников.

Индийские специалисты надеются, что посредствам спутника смогут лучше понять природу чёрных дыр, а также нейтронных, активных ядер галактик и пульсарных ветровых туманностей.