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Наука и технологии
12:36, 02 января 2024
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Индийские учёные запустили первый спутник для изучения чёрных дыр

Чтобы лучше понять их природу

Индийская организация космических исследований (ISRO) в социальной сети X рассказала об успешном запуске на орбиту своего первого спутника для изучения дыр. Аппарат получил название XPoSat (X-Ray Polarimeter Satellite).

Индийские учёные запустили первый спутник для изучения чёрных дыр

© ISRO

На орбиту аппарат вывела ракета-носитель PSLV-C58. Спутник оснащён оборудованием для проведения рентгеновской поляриметрии, с помощью которого XPoSat измерит поляризацию рентгеновского излучения, исходящего, по подсчётам учёных, от 50 потенциальных космических источников.

Индийские специалисты надеются, что посредствам спутника смогут лучше понять природу чёрных дыр, а также нейтронных, активных ядер галактик и пульсарных ветровых туманностей.

Источник:The Times of India
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
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