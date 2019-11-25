Индийские военные усомнились в способности страны создать собственные новейшие истребители

Катош сообщил, что материалы, в которых передается о том, что Индия разработает истребитель пятого поколения, используя лишь отечественные технологии до 2032 года, вызывают лишь раздражение. ”Помните, ВВС Индии ранее выступили против совместной с Россией разработки истребителя 5-го поколения. Это же был, по сути, преднамеренный отказ нашего Минобороны от совместной реализации крупного проекта с использованием зарубежных технологий. Неужели после этого кто-то верит в то, что Индия разработает истребитель нового поколения сама, без кооперации с иностранными компаниями?”, - отметил ветеран спецназа армии Индии.

По словам генерала-лейтенанта, даже если у министерства обороны были разногласия с Россией по поводу совместной программы по разработке современных истребителей, это не является поводом выходить из перспективного проекта.