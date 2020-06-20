Индийские военные заявили о срочном желании закупиться российскими истребителями

В частности, по данным издания, вопрос о покупке истребителей типа 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ. Так, сообщается, что приобретение российских самолетов позволит Индии нивелировать потери боевой авиации. Кроме того, также отмечается, что срочность покупки может быть обусловлена индийско-китайским конфликтом, который развернулся буквально в этом месяце на границе двух стран.

Напомним, что еще в прошлом году в СМИ сообщалось о том, что индийская компания Hindustan Aeronautics объявила о том, что перестанет производить российские истребители четвертого поколения Су-30МКИ в этом году, если не получит новые заказы на их выпуск.