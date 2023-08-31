Индийский модуль «Чандраян-3» заметил возможное землетрясение на Луне

Эта информация стала частью данных, собранных в ходе миссии, и может стать ключевым моментом в понимании геологической активности Луны.

Специалисты отмечают, что такие наблюдения редки и могут дать ценную информацию о внутренней структуре спутника Земли. Ведь до сих пор считалось, что Луна — пассивный объект без какой-либо сейсмической активности. Однако «Чандраян-3» может изменить этот стереотип.

Интересно, что индийская космическая миссия не первая, которая сталкивается с подобными явлениями. Ранее американские «Аполлоны» также регистрировали подобные события, но не придавали им большого значения.

Отмтеим, правда, что данные от «Чандраян-3» ещё предстоит тщательно проанализировать. Но уже сейчас можно сказать, что эта миссия может открыть новую страницу в изучении Луны и дать толчок для дальнейших исследований.