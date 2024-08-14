Индийский регулятор отзовёт отчёт о конкуренции Apple после жалобы компании

CCI отозывает отчёт после того, как американская компания заявила, что во-первых, не согласна ни с одним из пунктов потенциального обвинения; во-вторых, произошло раскрытие корпоративной конфиденциальной информации. Более того, компания заявила, что является мелким игроком на индийском рынке смартфонов, где как раз доминируют не айфоны и другая электроника Apple, а Android-смартфоны. Согласно заявлению Apple, вендор контролирует всего 1% от 690-миллионного рынка смартфонов Индии.

Apple заявила, что будет бороться и не допустит в свой адрес каких-либо поползновений. Компания держится за индийский рынок, так как это потенциал для уменьшения технологической зависимости от Китая на фоне усиления международной геополитической напряжённости.