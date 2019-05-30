Индийских детей из бедноты заставляют оплачивать обучение пластиком

Индиец Мазин Мухтар (Mazin Mukhtar) жил в Нью-Йорке и совместно с женой решил открыть в Индии школу для детей бедняков. В 2016 году им это удалось.
Сама школа бесплатна, но Мухтар ввёл так называемый «пластиковый сбор» — ученики приходят на занятия с чистым и сухим пластиковым мусором, который затем сдаётся в местный центр переработки пластика. Также многие учащиеся подрабатывают на предприятии, в том числе на сортировке.
Соосновательница школы Пармита Сарма пояснила: «Я до сих пор помню, как наши классные комнаты наполнялись токсичными газами каждый раз, когда кто-то в близлежащих районах сжигал пластик. Здесь было нормой сжигать пластиковые отходы. Мы хотели изменить это и начали поощрять наших учеников приносить пластик в качестве платы за обучение».
Большинство школьников до открытия школы подрабатывали в местной каменоломне, зарабатывая около 2,5 долларов в день. В школе им предлагают альтернативу — помогая обучать младших детей старшие получают внутреннюю валюту школы, которую можно потратить в том числе на еду и одежду.
Мазин Мухтар отметил: «Мы используем детский труд для борьбы с детским трудом — дети, живущие в бедности, должны зарабатывать деньги, чтобы они могли продолжать учиться. Мы нанимаем их в качестве воспитателей и социальных работников, платим на основе их навыков и знаний и штрафуем за плохое поведение».