Индийских детей из бедноты заставляют оплачивать обучение пластиком

Соосновательница школы Пармита Сарма пояснила: «Я до сих пор помню, как наши классные комнаты наполнялись токсичными газами каждый раз, когда кто-то в близлежащих районах сжигал пластик. Здесь было нормой сжигать пластиковые отходы. Мы хотели изменить это и начали поощрять наших учеников приносить пластик в качестве платы за обучение».

Большинство школьников до открытия школы подрабатывали в местной каменоломне, зарабатывая около 2,5 долларов в день. В школе им предлагают альтернативу — помогая обучать младших детей старшие получают внутреннюю валюту школы, которую можно потратить в том числе на еду и одежду.

Мазин Мухтар отметил: «Мы используем детский труд для борьбы с детским трудом — дети, живущие в бедности, должны зарабатывать деньги, чтобы они могли продолжать учиться. Мы нанимаем их в качестве воспитателей и социальных работников, платим на основе их навыков и знаний и штрафуем за плохое поведение».