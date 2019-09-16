Индия готовится наладить сборку С-400

Россия и Индия ведут переговоры по поводу локализации производства зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом рассказал Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью изданию РБК.

С Индией локализация обсуждается обсуждается с 2015 года и сейчас находятся на продвинутой стадии. По словам Чемезова, уже есть богатый опыт продаж лицензий Индии, включая самолеты Су-30 и танк Т-90. Кроме того, совместно с индийскими учёными были созданы ракеты BrahМos на основе проекта «Оникс».

Совместно с Турцией будут производиться компоненты для С-400. Чемезов пояснил: «С-400 — это очень высокотехнологичная система, которую так вот просто начать производить с нуля, с пустого листа невозможно. Но отдельные элементы — вполне, конкретизировать не буду.».

Чемезов также подтвердил, что серийный выпуск новейших систем С-500 «Прометей» состоится через год. В первую очередь речь идёт об обеспечении российской армии, а не о производстве на экспорт.