Индия изменила свою позицию по ИИ после критики

В соответствии с пересмотренными рекомендациями компаниям вместо этого рекомендуется помечать непротестированные и ненадежные модели искусственного интеллекта, чтобы информировать пользователей о их потенциальной недостоверности или ненадежности.

Пересмотр следует за тем, как Министерство информационных технологий Индии получило сильную критику в начале этого месяца от многих известных лиц. Мартин Касадо, партнер в венчурном фонде Andreessen Horowitz, назвал шаг Индии «позорным».

Министерство заявило ранее в этом месяце, что хотя совет не является юридически обязательным, он сигнализирует о «будущем регулировании» и что правительство требует его соблюдения.