Индия изменила свою позицию по ИИ после критики

Опубликовано 16 марта 2024, 01:32
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Индия изменила свою позицию по ИИ после критикиНо есть условие
Индийское Министерство электроники и информационных технологий поделилось обновленным советом по искусственному интеллекту с заинтересованными сторонами индустрии в пятницу. Теперь им больше не требуется получение одобрения правительства перед запуском или внедрением модели искусственного интеллекта на рынке Южной Азии.
В соответствии с пересмотренными рекомендациями компаниям вместо этого рекомендуется помечать непротестированные и ненадежные модели искусственного интеллекта, чтобы информировать пользователей о их потенциальной недостоверности или ненадежности.
Пересмотр следует за тем, как Министерство информационных технологий Индии получило сильную критику в начале этого месяца от многих известных лиц. Мартин Касадо, партнер в венчурном фонде Andreessen Horowitz, назвал шаг Индии «позорным».
Министерство заявило ранее в этом месяце, что хотя совет не является юридически обязательным, он сигнализирует о «будущем регулировании» и что правительство требует его соблюдения.