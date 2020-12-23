Индия может отказаться от покупки российских МиГ-29К в пользу американских F/A-18E Super Hornet

Началось всё с того, что ВМС Индии выразили заинтересованность в потенциальной покупке данного аппарата, передаёт Defence Blog. На это аэрокосмический гигант Boeing отреагировал положительно, опубликовав в своём индийском Twitter-аккаунте ролик, показывающий взлёт F/A-18E Super Hornet с трамплина.

Отдельного внимания стоит тот факт, что взлёт осуществляется по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR) — именно его используют на индийском авианосце Vikramaditya. Что интересно, данное судно также имеет «российское прошлое». Оно, по сути, является переоборудованным и модернизированным советским «Адмиралом Горшковым».