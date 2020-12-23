Наука и технологии
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Индия может отказаться от покупки российских МиГ-29К в пользу американских F/A-18E Super Hornet
Что достаточно странно, учитывая огромное количество российских решений на службе армии страны
В сети появилась информация о попытках США склонить Индию к покупке своих F/A-18E Super Hornet. Причём делают это Соединённые Штаты достаточно хитро, демонстрируя возможности собственного боевого самолёта.
Началось всё с того, что ВМС Индии выразили заинтересованность в потенциальной покупке данного аппарата, передаёт Defence Blog. На это аэрокосмический гигант Boeing отреагировал положительно, опубликовав в своём индийском Twitter-аккаунте ролик, показывающий взлёт F/A-18E Super Hornet с трамплина.
Отдельного внимания стоит тот факт, что взлёт осуществляется по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR) — именно его используют на индийском авианосце Vikramaditya. Что интересно, данное судно также имеет «российское прошлое». Оно, по сути, является переоборудованным и модернизированным советским «Адмиралом Горшковым».