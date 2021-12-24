Индия начала испытания новейших баллистических ракет

Как сообщается в пресс-релизе организации – “Новая ракета прошла по желаемой траектории и достигла намеченной цели с высокой степенью точности, подтвердив работоспособность алгоритмов управления, наведения и полета.”



Ракета оснащена твердотопливным двигателем и новейшими технологиями. Она имеет дальность полета до 500 километров и может быть запущена с мобильной пусковой установки. Система наведения ракеты включает в себя современную навигацию и интегрированную авионику.



Председатель правления Dr. Reddy's Laboratories Сатхиш Редди поблагодарил команду-разработчиков и сказал, что принятие этой ракеты на вооружение даст необходимое преимущество Индийским вооруженным силам.