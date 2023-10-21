Индия начала охоту на мошенников, выдающих себя за техподдержку крупных компаний

CBI охотилось за злоумышленниками по 5 случаям. «Техподдержка» обманывала пользователей крупных компаний, в том числе интернет-магазина Amazon, которые рассылали потенциальным жертвам всплывающие уведомления от лица компаний, и убеждали людей в проблемах на ПК. Предлагался телефон, по которому можно было получить бесплатную консультацию и решение проблемы.

Но когда фейковая техподдержка оказывала «помощь», компьютер заражался вирусом, а затем шли требования «сотен долларов» за исправление.

Всего в пяти штатах Индии прошло 76 обысков.