Опубликовано 03 октября 2025, 18:16
Индия начала продвигать местные аналоги Google и Microsoft на фоне торговых споров

Министры поддержали развитие «Made in India»
В Индии усилилось движение за использование отечественных цифровых сервисов на фоне ухудшения торговых отношений с США. После введения американскими властями 50-процентных пошлин на индийские товары премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан отказаться от повседневного использования зарубежных продуктов в пользу местных разработок.
Министры в его кабинете открыто поддержали эту инициативу. Глава Минцифры Ашвини Вайшнав показал презентацию дорожных проектов, собранную с помощью Zoho — индийского аналога PowerPoint, а также MapmyIndia вместо Google Maps. Он также опубликовал видеоролик с тестированием Zoho, призвав пользователей переходить на отечественные решения.

Популярность набирает и приложение для обмена сообщениями Arattai, созданное компанией Zoho. В продвижении мессенджера участвуют министр торговли Пиюш Гоял и министр образования Дхармендра Прадхан. По данным Sensor Tower, в сентябре приложение скачали более 400 тысяч раз, тогда как в августе число загрузок было меньше 10 тысяч. Активная аудитория за один день выросла на 100%, превысив отметку в 100 тысяч пользователей.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
