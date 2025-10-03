Индия начала продвигать местные аналоги Google и Microsoft на фоне торговых споров

Министры в его кабинете открыто поддержали эту инициативу. Глава Минцифры Ашвини Вайшнав показал презентацию дорожных проектов, собранную с помощью Zoho — индийского аналога PowerPoint, а также MapmyIndia вместо Google Maps. Он также опубликовал видеоролик с тестированием Zoho, призвав пользователей переходить на отечественные решения.

Популярность набирает и приложение для обмена сообщениями Arattai, созданное компанией Zoho. В продвижении мессенджера участвуют министр торговли Пиюш Гоял и министр образования Дхармендра Прадхан. По данным Sensor Tower, в сентябре приложение скачали более 400 тысяч раз, тогда как в августе число загрузок было меньше 10 тысяч. Активная аудитория за один день выросла на 100%, превысив отметку в 100 тысяч пользователей.